Fatih Erbakan ve Özgür Özel'in Esad ve Suriye çıkışları dalga konusu oldu

Muhaliflerin 7 Aralık'ta Şam'a girdiği saatlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır." açıklaması tartışmalara neden oldu. Aynı gün benzer bir açıklama CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi, halk sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

13 yıldır devam eden iç savaş, 12 gün önce İdlib kırsalında başlayan çatışmalar Şam'da tamamlandı.

7 Aralık'ta Esad karşıtı muhaliflerin Şam'a vardığı saatlerde Türkiye'de siyasi parti liderlerinin açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı.

İran ve Rusya'nın umudunu kestiği Esad rejimi için iktidara çağrı yapan Özgür Özel ve Fatih Erbakan, sosyal medyada eleştiri ve dalga konusu oldu.

Özgür Özel: Çatışma ortamı durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis'te katıldığı bir programda "Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye'deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır" dedi.

Fatih Erbakan: sad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır

Benzer bir açıklama da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Partisinin genel merkezinde, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor. İşte tam bu noktada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı."

Suriye'de 12 günde ne oldu?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.