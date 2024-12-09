BIST 10.210
DOLAR 34,80
EURO 36,80
ALTIN 2.971,43
HABER /  GÜNCEL

Üst limit BES desteği için süre daralıyor! 72 bin lira devlet desteği....

Üst limit BES desteği için süre daralıyor! 72 bin lira devlet desteği....

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının üst limitinden yararlanma süresi, Aralık ayı sonu itibarıyla sona eriyor. Yıl sonuna kadar toplamda 240 bin lira katkı payı ödeyen BES katılımcıları, 72 bin lira devlet katkısı alarak birikimlerini 312 bin liraya çıkarma fırsatına sahip olacak.

Abone ol

BES katılımcıları, sisteme ödedikleri katkı paylarına devletin yüzde 30 katkı sağladığını unutmayacak. Ancak, devlet katkısının yıllık üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmiyor.

2024 yılı için brüt asgari ücretin aylık 20 bin lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, devletin katkısı yıllık olarak 72 bin lirayı geçemiyor.
Devlet Katkısı 72 Bin Lira ile Sınırlı

2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240 bin lira katkı payı ödeyen katılımcılar, yıl sonunda 72 bin lira devlet katkısını hak etmiş olacak. Örneğin, BES’e aylık 20 bin lira ödeyenler devlet katkısının üst limitinden yararlanarak birikimlerini 312 bin liraya çıkaracak.

Ancak, bu limitin sağlanabilmesi için mutlaka aylık 20 bin lira ödeme yapılması gerekmiyor.

BES’e aylık 10 bin lira yatıran bir kişi, yılsonuna kadar toplamda 120 bin lira ödeme yaparsa, toplu olarak 120 bin lira yatırarak devlet katkısının üst limitinden yararlanabilir.

Ayrıca, 2024 yılı sonunda bir seferde 240 bin lira yatıran katılımcılar da aynı şekilde 72 bin lira devlet katkısı alacak. Sektör uzmanları, devlet katkısının üst limitinden yararlanacak BES katılımcılarına bazı uyarılarda bulunuyor.

Özellikle, bir katılımcının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunuyorsa, her iki sözleşme için de ayrı ayrı devlet katkısından yararlanma imkanı olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca, BES katkı paylarının kredi kartı ile yapılacak ödemelerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Bankalar, kredi kartı ile yapılan ödemelere 40 güne kadar blokaj uygulayabiliyor.

BES
ÖNCEKİ HABERLER
DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı
DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı
Fatih Erbakan ve Özgür Özel'in Esad ve Suriye çıkışları dalga konusu oldu
Fatih Erbakan ve Özgür Özel'in Esad ve Suriye çıkışları dalga konusu oldu
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Turizmde rekor kıran Antalya yeni yıla hareketli girecek
Turizmde rekor kıran Antalya yeni yıla hareketli girecek
Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"
Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
HTŞ lideri Muhammed Colani'den kritik Esad, İran ve İsrail açıklaması
HTŞ lideri Muhammed Colani'den kritik Esad, İran ve İsrail açıklaması
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi
Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi
NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı
NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: 75 hedef vuruldu
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: 75 hedef vuruldu