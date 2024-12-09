Üst limit BES desteği için süre daralıyor! 72 bin lira devlet desteği....

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının üst limitinden yararlanma süresi, Aralık ayı sonu itibarıyla sona eriyor. Yıl sonuna kadar toplamda 240 bin lira katkı payı ödeyen BES katılımcıları, 72 bin lira devlet katkısı alarak birikimlerini 312 bin liraya çıkarma fırsatına sahip olacak.

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BES katılımcıları, sisteme ödedikleri katkı paylarına devletin yüzde 30 katkı sağladığını unutmayacak. Ancak, devlet katkısının yıllık üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmiyor.



2024 yılı için brüt asgari ücretin aylık 20 bin lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, devletin katkısı yıllık olarak 72 bin lirayı geçemiyor.

Devlet Katkısı 72 Bin Lira ile Sınırlı



2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240 bin lira katkı payı ödeyen katılımcılar, yıl sonunda 72 bin lira devlet katkısını hak etmiş olacak. Örneğin, BES’e aylık 20 bin lira ödeyenler devlet katkısının üst limitinden yararlanarak birikimlerini 312 bin liraya çıkaracak.

Ancak, bu limitin sağlanabilmesi için mutlaka aylık 20 bin lira ödeme yapılması gerekmiyor.

BES’e aylık 10 bin lira yatıran bir kişi, yılsonuna kadar toplamda 120 bin lira ödeme yaparsa, toplu olarak 120 bin lira yatırarak devlet katkısının üst limitinden yararlanabilir.

Ayrıca, 2024 yılı sonunda bir seferde 240 bin lira yatıran katılımcılar da aynı şekilde 72 bin lira devlet katkısı alacak. Sektör uzmanları, devlet katkısının üst limitinden yararlanacak BES katılımcılarına bazı uyarılarda bulunuyor.

Özellikle, bir katılımcının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunuyorsa, her iki sözleşme için de ayrı ayrı devlet katkısından yararlanma imkanı olduğu vurgulanıyor.



Ayrıca, BES katkı paylarının kredi kartı ile yapılacak ödemelerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Bankalar, kredi kartı ile yapılan ödemelere 40 güne kadar blokaj uygulayabiliyor.