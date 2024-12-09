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Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

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 Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

Isparta'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi

 Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada ise şehit sayısının yükseldiği bildirildi ve şunlar kaydedildi:

"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."

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