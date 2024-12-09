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Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu İsrail'i rahatsız etti!

Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu İsrail'i rahatsız etti!

İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu.

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Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın toplantısında "Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını" belirtti.

SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun "sonlandırılmasını" istedi.

Saar, Münbiç'e düzenlenen operasyonu ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti.

İsrailli Bakan, Suriye'de "istikrarı sağladığını" iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.

SMO, 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmıştı.

Bu operasyon kapsamında SMO, PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

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