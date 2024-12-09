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Artvin'deki heyelan! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Artvin'deki heyelan! Acı haber geldi

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

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Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Foto Galeri Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı Galeriye Gözat
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