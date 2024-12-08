Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
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Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
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Artvin Valisi Turan Ergün saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.
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