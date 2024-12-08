BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91

Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

110
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

210
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

310
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin Valisi Turan Ergün saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

410