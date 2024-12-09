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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini gördüklerini ve bunlara müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

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Bakan Bolat, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunurken, bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerde hem de ihbarlarda rastladıklarını söyledi.

Asgari ücretin temmuz ayında artırılmadığını anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Asgari ücretin adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar görüyoruz, denetimlerde rastlıyoruz, bunlara müsaade etmeyeceğiz. Sonuçta asgari ücret 2025 yılı başında yürürlüğe girecek ve çalışanlara ilk ödeme 31 Ocak 2025'te yapılacak. Maalesef işte döviz konusunda 'Ya bu döviz düşük kaldı, hemen biz olabilecek dövize göre fiyatı artıralım' ya da bir girdi malında artış olduğunda 'hemen zam yapalım' gibi ve 'Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz ve denetimler yapıyoruz.

Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman bakanlıklarının denetim ekipleri birlikte çalışıyor ve koordineli şekilde görevlerini yapıyor. Perakende ticaretle iştigal eden sektör yetkililerinden bu konuda işbirliği bekliyoruz."

Düşük enflasyon ve yüksek büyüme sürecine çok kısa süre sonra ulaşılacağını belirten Bolat, bunu tüm kesimlerle el birliği yaparak başaracaklarını sözlerine ekledi.

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