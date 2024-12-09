İmamoğlu'ndan Suriye açıklaması: Zafer naraları atılıyor 82, 83 plakaları yazılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'de yaşananlara ilişkin konuşurken "İç çatışmalar ve otoriter aklın sonuçlarını Libya'da yaşananlardan gördük. Zafer narası atılırcasına naralar atılıyor. 82, 83 plakaları yazılıyor." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HalkTV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programın konuğu oldu.

Suriye gündemine ilişkin konuşan İmamoğlu, iktidarın bu konudaki politikalarını eleştirdi.

İmamoğlu, "Esed'dı, Esad oldu. Sonra tekrar Esad oldu. Şimdi tekrar Esed oldu. Başka bir tarafına bakalım. Şam'da Emevi Camii'ne gitmekten bahsedildi burada. Bizim kültürümüzde yok. Bizim bakış açımızda yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'teki kuruluş değerleri açısından bütün komşularıyla iyi ilişki geliştiren, dostluk ve barış içerisinde olması ama aynı zamanda o devletlerin de kendi hak ve hürriyetleri kadar, kendi içinde yaşayan halkların da haklarının ve hürriyetlerinin korunduğu mekanizmalarla güçlendirilmesi gerektiği, ben hemen bir flash bellekle yapalım, yani geçmişe dönelim. Cumhuriyetin ilk tarihlerine dönelim. 'Mustafa Kemal Atatürk ne demişti?' diye bakalım. Yani Mustafa Kemal Atatürk düşünsenize, ilk o günlerde atmış olduğu en önemli adımlardan biri olarak kabul ederim" dedi.

"TÜRKİYE ANAHTAR OLMAK ZORUNDA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:

"Sadabat Paktı kurmak, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, diğer ülkelerle iyi bir, süreç işletmek için çağdaş, modern Türkiye'nin o yeni yüzünün onlara anlatıldığı, hatta hani 'mazlum milletlere örnek olan' diye, o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısını onlara örnek olarak gösterildiği bir süreç. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk'ün o kadar enteresan bir hatırlatması var ki:

'Bir gün Cihan Harbi'nden sonra Orta Doğu'da kurulan suni devletlerin halkları ayaklanacaktır. O gün geldiğinde yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri bu halkların değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa aynı akıbete kendileri uğrayacaktır' Mustafa Kemal Atatürk'ün... Bunu kime söylüyor biliyor musunuz?, Saturday Evening Post dergisinin yazarı Isaac Marcosson diye bir yazara, Temmuz 1923'te söylüyor. Bakın anahtar ülke Türkiye. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Anahtar ülke ama olamadık bugüne kadar."

"TARİHİN EN KÖTÜ YÖNETİLEN SÜRECİ"

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Suriyelilerin dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız! Bizim anahtar ülke olmamız için sağlam bir duruş sergilememiz gerekiyor. Geçmişe dair hataları net olarak görüyorum. Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri konusunda belediyeler de yetki almalı. Suriye'de yaşanan yeni ortam hayati bir meseledir" dedi.

"ESAD DA YÜZDE 90 ALIYORDU, BUGÜN YOK"

"Şu an bir coşku havası var ama çok temkinli davranmamız gereken bir dönemdeyiz" vurgusu yapan İmamoğlu,"Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet ve öyle de olmak zorunda, ama konumu gereği komşularının iyi bir yönetiminin olmasına yardımcı da olmalı. İç çatışmalar ve otoriter aklın sonuçlarını Libya'da yaşananlardan gördük. Zafer narası atılırcasına naralar atılıyor. 82, 83 plakaları yazılıyor. Ama bölgede olmanın bazı koşulları var. Suriye’de yaşanan olaylar, Libya’da Kaddafi, Irak’ta Saddam’ın yaşadığı süreçlerden farklı değil. Yüzde 90 oy alsanız ne olur? Esad da yüzde 90 oy alıyordu, bugün yok. Bir yanda sınırlarını aşırı büyüten PKK-PYD, bir yandan diğerleri... Bunları ülkemiz de terör örgütü olarak kabul ediyor. Bugün baktığımızda HTŞ de almış başını gidiyor. Bizim çok temkinli, tedbirli ve oluşan ortamın yarınlarda nasıl gelişmesi gerektiğini unutmamamız gerekir. Suriye'nin bir hukuk devleti olarak yönetilmesi çok elzem. Meseleyi tek yanlı ele almamalıyız. 2011'den beri süren Suriye ile ilgili dış politika sürecimiz, tarihin en kötü yönetilen süreci" ifadelerini kullandı.