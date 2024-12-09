İstanbul Havalimanı'nda üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, piste ilişkin çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Böylece, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri minimuma indireceğiz, ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar, yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak."