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Suriye Başbakanı Celali'den devir teslim mesajı: ''Geçiş dönemi için çalışıyoruz''

Suriye Başbakanı Celali'den devir teslim mesajı: ''Geçiş dönemi için çalışıyoruz''

Suriye'de çöken Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, dün iktidarı devretmek üzere muhalif gruplarca alındıktan sonra ilk kez konuştu. Celali, hükümetin halkın seçeceği herhangi bir lidere iktidarı devretmeye hazır olduğunu söyledi.

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Devlet kurumları devredilinceye kadar görevine devam edeceği bilinen Başbakan Muhammed Gazi el-Celali, kabinedeki bakanların çoğunun hâlâ Şam'daki ofislerden çalıştığını söyledi.

Başbakan dün görevini geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu duyurmasıyla muhalif gruplarca bir otele götürülmüştü.

Sky News Arabia TV'ye konuşan Celali "Geçiş döneminin hızlı ve sorunsuz olması için çalışıyoruz" dedi. El Celali, güvenlik durumunun bir önceki güne göre iyileştiğini de aktardı.

El Celali, Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin halkın seçeceği herhangi bir lidere iktidarı devretmeye hazır olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Ben gitmiyorum ve gitmeyi düşünmüyorum. Kamu otoritelerinin ve kurumlarının ve devlet aygıtının devamlılığını barışçıl bir şekilde garanti altına almayı ve tüm vatandaşların güvenliğini ve emniyetini garanti altına almayı bekliyorum." 

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