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TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor

TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Aralık haftasında 1,7 milyar dolar artışla 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 2,6 milyar dolar artışla 48,5 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

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TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler de 2,6 milyar dolar artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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