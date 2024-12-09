Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed el-Beşir oldu

Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle, Suriye'nin geçiş sürecini yönetmek üzere mühendislik ve hukuk uzmanı Muhammed el-Beşir başbakan olarak görevlendirildi. El-Beşir liderliğindeki yeni hükümetin, ülkenin yeniden inşası ve istikrarı sağlama hedefiyle çalışmalar yürüteceği belirtiliyor.

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecini yönetmek üzere, mühendislik ve hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınan İdlib doğumlu Muhammed el-Beşir hükümetin başına getirildi.

El-Beşir liderliğinde kurulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için kritik görevler üstleneceği ifade ediliyor.

Başbakan Muhammed El-Beşir kimdir?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olan el-Beşir, mühendislik alanındaki bilgi birikimiyle birlikte şeriat ve hukuk konularında da uzmanlaşmış bir isim.