5 ülkeden Suriye kararı! Resmen askıya alındı

Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Yunanistan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvurularını durdurduklarını bildirdi.

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Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Yunanistan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla Suriyelilerin iltica başvurularını durdurma kararı aldı.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının durdurulduğunu bildirdi. Almanya İçişleri Bakanlığı ise, Suriye'deki siyasi gelişmeler konusunda daha fazla netlik sağlanana kadar sığınma taleplerinin işleme alınmayacağını aktardı.

BAŞBAKANDAN BAŞVURULARI ASKIYA ALIN TALİMATI

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Karl Nehammer bugün İçişleri Bakanı Gerhard Karner'e Suriyelilerin mevcut tüm sığınma başvurularının askıya alınması ve sığınma verilen tüm kişilerin gözden geçirilmesi talimatını verdi” denildi.

Nehammer ise yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin yeniden başlayabilmesi için Suriye'deki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adı açıklanmayan Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise, Yunanistan'ın yaklaşık 9 bin Suriyelinin iltica başvurularını durdurduğu ifade edildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın da Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlandığı bildirildi.

Yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yolundan giderek Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlanıyor.

BELÇİKA

Belçika, geçici süreyle Suriyelilerden sığınma başvurusu almayacağını duyurdu.

Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliği (CGVS) Basın Sözcüsü Olivier Brasseur, ülkede hakim olan belirsizlik ortamında başvuru yapan kişilerle ilgili bilgilere ulaşmakta yaşanacak muhtemel sıkıntılar nedeniyle Suriye'den sığınma başvurusu kabul etmeyeceklerini söyledi.

FRANSA

Fransa yönetiminin, Suriyelilerin sığınma başvurularının incelenmesini askıya almayı düşündüğü bildirildi.

Ulusal basının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığının Almanya'nın yaptığı gibi Suriyelilerin sığınma başvurularının askıya alınması konusunda çalıştığı ve bu konuda karar alacağı bildirildi.

Brasseur, herhangi bir AB üyesi ülkede halihazırda bu statüyü elde etmiş kişilerin uygulamadan muaf olacağını bildirdi.

2011'deki iç savaş sırasında yüz binlerce Suriyeli başta Almanya olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine sığınmacı olmak için başvuruda bulunmuştu.