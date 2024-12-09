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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine özellikle inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete ilişkin de bir açıklama yaptı

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine özellikle inanıyorum. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var.

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