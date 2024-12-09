Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

İtalyan ekibi Atalanta, İspanyol takımı Real Madrid'i konuk edecek. Bu kritik mücadele 10 Aralık Salı akşamı saat 23.00'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı.

"ARDA TAKIMDA KALACAK"

Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, şunları dedi:

Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok.

"GENÇLERE KARŞI SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"

Genç oyuncular hakkında başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor.

SÜRELERİNİ ARTIRMA KARARI ALDI

Öte yandan AS'ın haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e orta saha rotasyonunda daha fazla şans verip milli yıldızın sürelerini artırma kararı aldı.