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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini gece de sürdürme kararı aldı.

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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1925'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler adına basın mensuplarına açıklama yapan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Aileler olarak her koşulda evlatları için mücadele verdiklerini ifade eden Tokay, "Anne ve babalar olarak artık gece nöbetine de başladık. Gece gündüz fark etmeksizin burada olacağız. Mücadelemizi bırakmayacağız. Ta ki mücadelemiz sonuç verene kadar. Onlar (Terör örgütü PKK) evlatlarımızı bizden kopardılar. Çocuklarımızı bırakın, o kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin." dedi.

Tokay, bütün çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunduklarını belirtti.

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