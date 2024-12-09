Gaziantep FK, Rizespor’un serisini bitirdi

Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK, 15. hafta kapanış maçında Rizespor’u 1-0 yenerek 18 puana ulaştı. Maçın tek golü 4. dakikada David Okereke’den gelirken, Rizespor 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.Abone ol
Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Rizespor’u 1-0 mağlup etti.
Gaziantep FK’ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Gaziantep bu galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Süper Lig’de 3 maç aranın ardından mağlup olan Rizespor ise 19 puanda kaldı.