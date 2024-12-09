Beşşar Esad düştü, CHP sınıfta kaldı

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi iktidarı, iç savaşın ardından Şam'ın kontrolünün kaybedilmesiyle sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şam'ın düşüşünden bir gün önceki açıklamaları, partinin dış politikada eleştirilmesine yol açtı.

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Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı, 2011'de başlayan halk hareketlerinin bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın Esad'ın kontrolünden çıkmasıyla 8 Aralık'ta çöktü.

Esad'ın devrilmesine gidilen süreç bağıra bağıra gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Şam'ın düşüşünden bir gün önce yani 7 Aralık'ta yaptığı açıklama CHP'nin dış politikada sınıfta kaldığını gösterdi.

"Bir an önce Esad ile temas sağlanmalı" dedi ama

Özgür Özel, Esad karşıtı grupların Şam'a ilerlediği saatlerde Esad'la temasın kurulması çağrısı yaptı. Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad’ın ilan ettiği genel aftan Türkiye’dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir" dedi.

Özgür Özel'in sözlerinden kısa bir süre sonra Şam düştü, Esad yönetimi devrildi.

Gazeteler de "taklaya" geldi

Bu sözler, gazetelerin 8 Aralık tarihli nüshalarında da yer aldı. Özel'in "Esad'la görüşülmeli" manşetlerini okuyanlar o esnada Şam'ın düşüşünü yaşıyordu.

Güçlü bir dış politika geleneği olan CHP'de son yıllarda dış politika konusunda üç isim öne çıktı: Faruk Loğoğlu, Ünal Çeviköz ve Namık Tan...

Bu üç isimden Loğoğlu ve Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, başkanlık ettiği Dış Politika Danışma Kurulunun eylül ayı toplantısına katıldı.

Toplantıya katılan diğer isimler şunlar: Eski genel başkanlardan Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin, emekli Büyükelçi Osman Korutürk, Hukukçu Rıza Türmen, Emekli Büyükelçi Onur Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı.

Ünal Çeviköz ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensiydi. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı yapan Çeviköz, görevi esnasında kırdığı potlarla da çok konuşuldu.

Faruk Loğoğlu kimdir?

1941 yılında Ankara'da doğan Faruk Loğoğlu, 1971 yılında Dışişleri Bakanlığına girerek merkez dairelerinde daha çok siyasi konularda çalıştı ve Ortadoğu, Avrupa, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri üzerinde yoğunlaştı.

Dışişleri Bakanlığında bünyesinde Dakka (Bangladeş) (1976-1978) Geçici Maslahatgüzarı, Hamburg Başkonsolosu (1986-1989), Kopenhag (Danimarka) (1993-1996), Bakü (Azerbaycan) (1996-1998) ve Washington (ABD) (2001-2006) nezdinde Büyükelçi olarak görev yaptı.

Diğer dış görevleri ise, sırasıyla, Belçika, Bangladeş, Birleşmiş Milletler (New York) ve Almanya'da oldu. 1998'de Azerbaycan'dan merkeze dönüşünde, önce çok taraflı siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı (1998-2000), sonra Bakanlık Müsteşarlığı (2000-2001) yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nda Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği, UNESCO Türk Millî Komisyonu'nda Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

18 Aralık 2010 tarihinde CHP Parti Meclisi üyeliği görevine seçildi. 2011 yılındaki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana milletvekili seçildi. 2011 yılının Ağustos ayında CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Ünal Çeviköz kimdir?

1952 yılında İstanbul'da doğan Ünal Çeviköz, 1978 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında 1980 yılına kadar merkezde görev aldıktan sonra sırasıyla; Moskova Büyükelçiliği’nde II. Katip ve Bregenz Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak görev yaptı. 1986 yılında yeniden merkez görevine dönerek Doğu Avrupa Dairesi Şube Müdürü görevinde bulundu, bilahare Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden izinli olarak ayrılıp NATO’da uluslararası memur olarak göreve başladı, önce Ekonomi Direktörlüğü’nde, sonra Siyasi Direktörlük’te çalıştı. 1994 yılında NATO’nun Moskova’daki Enformasyon Bürosu’nu kurdu. 1994-1997 yılları arasında NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni hazırladı, 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı’nda merkez görevine dönerek bir yıl Balkan Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra 1998 yılında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2001 yılında Bakü Büyükelçisi, 2004 yılında Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2006 yılında Bağdat’ta uğradığı suikasttan yara almadan kurtuldu. 2007 yılından 2010 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılı kararnamesiyle Londra Büyükelçisi olarak atandı.

Türkiye'yi Azerbaycan, Irak ve Birleşik Krallık nezdinde büyükelçi olarak temsil etti.

3-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen 36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi ve 12 Şubat 2018 tarihinde CHP'nin kamu diplomasisinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Temmuz 2020'de yapılan kurultayda parti meclisine girmeyi başaramadı. Bu nedenle Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdüremeyen Çeviköz, "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı ve ilgili Genel Başkan Yardımcılığı makamı boş bırakıldı.

Namık Tan kimdir?

Aslen Hataylı olan Namık Tan, 1956 yılında Mardin'de doğdu. Askerlik hizmeti devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak, 1982 Temmuz'unda bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi’nde ilk görevine başladı. Sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı. 1989'da Personel Dairesi'nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1990'da Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde önce başkâtiplik 1997-2001 yılları arasında ise müsteşar olarak görev yaptı. 1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü oldu.

2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığında daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığında daire başkanı olarak görev aldı. Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne atandı. Tan, Temmuz 2009'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi.

Namık Tan, Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı. Tan, merkeze alındıktan sonra emekli oldu. 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

Her şey 11 günde oldu

27 Kasım

Suriye'de Esad karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Halep'in batı kırsalında geniş çaplı operasyon başlattı. Kuptan Cebel'den harekete geçen HTŞ'ye diğer gruplar da katıldı.

28 Kasım

Esad karşıtı silahlı gruplar, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Beşşar Esad yönetimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda Esad askeri öldü, onlarca Esad askeri esir alındı.

Esad karşıtı gruplar, Esad'ın kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Suriye'de Esad güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

29 Kasım

Esad güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

30 Kasım

Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep'te birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Halep Uluslararası Havalimanı, gün içinde Esad güçleri tarafından PKK'ya teslim edildi ancak akşam saatlerinde PKK/YPG ile çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, havaalanının kontrolünü ele geçirdi.

Esad karşıtı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip Maarratünnüman, Han Şeyhun ve Cercenaz ilçelerini kontrol altına aldı.

Esad karşıtı gruplar, Münbiç-Halep yolunu ve M4 kara yolunu kontrol altına aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in sanayi bölgesinin bulunduğu Şeyhneccar Mahallesi'ni Esad güçlerinden aldı; rejim, Münbiç'in güneyi ve batısındaki Deyr Hafır, Meskene ve Kafseyi'yi terör örgütünün işgaline bıraktı.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı gruplar, Han Şeyhun ilçesini geri alarak İdlib ili genelinde rejim güçlerine karşı hakimiyet sağladı.

1 Aralık

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim oldu.

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilinde Halep ve İdlib'in Beşşar Esad güçlerinden geri alınması dolayısıyla destek gösterisi düzenlendi.

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlattı.

2 Aralık

Suriye'de Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

3 Aralık

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki yedi köyden Esad güçlerini ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ile Rusya'nın, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib illerine düzenlediği saldırılarda 81 sivilin hayatını kaybettiği, 304 sivilin yaralandığı açıklandı.

Esad güçleriyle çatışan Esad karşıtı silahlı gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolü altına aldı.

4 Aralık

Suriye'de Esad yönetimi, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları gözaltına aldı.

Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Esad güçleriyle çatışan Esad karşıtı silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.Şam'da muhalifler kutlama yapıyor.

5 Aralık

Suriye'de Beşşar Esad güçleri, başkent Şam'ın birçok bölgesinde reşit olmayanlar dahil erkekleri zorla silah altına aldı.

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esad karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

6 Aralık

Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Suriye'de Esad karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapılarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki Esad'ın ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.

Esad, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG işgaline bıraktı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilindeki silahlı yerel gruplar, Esad güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

7 Aralık

Esad güçlerine karşı ilerleyen gruplar, Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus ilinde Esad karşıtı gruplar, kent merkezine hakim oldu.

Suriye'nin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il genelinde hakimiyet sağladı.

8 Aralık

Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Esad, kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti.

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar, cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının çöktüğü Suriye'de Esad karşıtı silahlı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine girmeye başladı.