BIST 10.257
DOLAR 34,83
EURO 36,78
ALTIN 2.978,21
HABER /  DÜNYA

İsrail'in, Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3'ü çocuk, 10 Filistinli öldü

İsrail'in, Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3'ü çocuk, 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone ol

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampının doğusunda sivillerin toplandığı alan, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Saldırıda 3'ü çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine de saldırdı.

Bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki evlerini kontrol etmeye çalışan bir grup Filistinli de İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşşar Esad düştü, CHP sınıfta kaldı
Beşşar Esad düştü, CHP sınıfta kaldı
ABD'nin bundan sonra Suriye'deki pozisyonu ne olacak? Jake Sullivan açıkladı
ABD'nin bundan sonra Suriye'deki pozisyonu ne olacak? Jake Sullivan açıkladı
Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
DEM Parti'li Tuncer Bakırhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış
DEM Parti'li Tuncer Bakırhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış
5 ülkeden Suriye kararı! Resmen askıya alındı
5 ülkeden Suriye kararı! Resmen askıya alındı
Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
Hamas: Suriye halkının özgürlüğe ulaşmadaki başarısını kutluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yayladağı Sınır Kapısı gidişlere açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yayladağı Sınır Kapısı gidişlere açılıyor