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Suriyelilerin dönüşü başladı, kira oranları değişti! O bölgelerde düşebilir

Suriyelilerin dönüşü başladı, kira oranları değişti! O bölgelerde düşebilir

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle beraber, Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkilerinin ne olacağı da tartışılıyor. Özellikle Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri beklenirken bunun kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı araştırılıyor. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli göçmenin yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmini bulunurken sektör yetkilileri de Suriyelilerin dönüşünün kira fiyatlarında olumlu etkilerinin olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

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Suriye'de tüm dünyanın dikkatle takip ettiği gelişmeler yaşanıyor. Esad rejimi sona ererken Beşar Esad'ın da Rusya'ya sığındığı öğrenildi. Şimdi Suriye'yi yepyeni bir süreç bekliyor. 13 yıldır devam eden savaş nedeniyle şehirler toza dönmüş ve ekonomi ciddi yara almıştı. Muhalifleri iç savaşın ardından ülkeyi yeniden inşa etme sorumluluğu bekliyor. Suriye'de yaşanan ve yaşanacak tüm gelişmeler dünya tarafından merakla takip edilirken bir yandan da Türkiye'deki Suriyelilerin durumunun ne olacağı ve Türkiye'ye nasıl etkilerinin olacağı araştırılıyor. Özellikle, Baas rejiminn devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesinin Türkiye'deki konut piyasası üzerinde nasıl etkiler yaratacağı en çok yanıtın merak edilen sorulardan oldu.

NTV'de yer alan habere göre; Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen var. Türkiye genelindeki göçmenlerin toplamda 600 bin konutta yaşadığı ve bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Suriyelilerin geri dönüşünün kira fiyatlarına olumlu katkısının olacağını belirtiyor. Sektör yetkilileri, kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması sebebiyle fiyatların arttığını aktarıyor. Yetkililer, Suriyelilerin boşaltacağı evlerle beraber kiralık konut arzının artacağını söylüyor.

Daha fazla evin boşa çıkmasıyla beraber kira fiyatlarındaki dengelenmenin de hızlanacağı ifade ediliyor.

Ev sahipleri için yeni dönemeç

Öte yandan yüksek talep sebebiyle eli güçlenen ev sahiplerinin de kiralamalar konusunda istediği ağır şartlardan vazgeçebileceği söyleniyor.

Yetkililer, Suriyeli göçmenlerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirtip o bölgelerde fiyatların normalleşeceğine hatta kısmen düşebileceğine vurgu yapıyor. Ancak yetkililer, geri dönüşlerin kira fiyatları üzerindeki etkisinin belirli bir zaman alabileceğini söylüyor.

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