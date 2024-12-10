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Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu!

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından 18 gün sonra cesedi göl kenarında bulunmuştu. Genç kızın kesin ölüm nedeni belli oldu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Mollakasım köyü yakınlarında göl kenarında bulundu.

Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin sonucuna Sabah ulaştı.

Şüpheli durum...

Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda da iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanamayarak kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

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