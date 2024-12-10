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Beşşar Esed en zengin sığınmacı oldu! Rusya'ya kaçırdığı paranın miktarı belli oldu

Beşşar Esed en zengin sığınmacı oldu! Rusya'ya kaçırdığı paranın miktarı belli oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Beşşar Esed arkasına bile bakmadan Rusya'ya kaçarken yanında götürdüğü para gündem oldu.

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Suriye'de 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri yaşandı. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Suriye Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarını devirdi.

Suriye'de 2011 yılından itibaren başlayan iç savaşta, yıllar boyu kendi halkını katleden kanlı rejim son buldu. Rusya'ya kaçan Beşşar Esed'in yanında götürdükleri ise dünya gündemine damga vurdu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Esed’in 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye “Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı.

"İstihbarat ile ordu arasında bilgi akışı durdu"

-Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam’a getirdi” dedi.

273 komutan infaz edildi

Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.

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