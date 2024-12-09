Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor
Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme iddiaları araştırılıyor, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerin çalışmalarını görüntüledi.
Başkent Şam'daki AA muhabirleri, bölgeye gelen Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ekiplerinin Sednaya'nın gizli bölmelerine ulaşmaya yönelik çalışmalarını görüntüledi.
Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor.
"Yer altı katlarının elektronik kapıları açılmalı"
Suriye Sivil Savunması, Şam'da devrilen Esed rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanların, cezaevinin yer altı hücrelerinde de tutulanların bulunduğuna yönelik ifadelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.
Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, X'ten yaptığı açıklamada, Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini, bu ekiplere hapishanenin düzenine hakim 2 rehberin yardımcı olduğunu kaydetti.