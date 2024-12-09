Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

"Yer altı katlarının elektronik kapıları açılmalı"

Suriye Sivil Savunması, Şam'da devrilen Esed rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanların, cezaevinin yer altı hücrelerinde de tutulanların bulunduğuna yönelik ifadelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.