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Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

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Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme iddiaları araştırılıyor, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerin çalışmalarını görüntüledi.

Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

Başkent Şam'daki AA muhabirleri, bölgeye gelen Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ekiplerinin Sednaya'nın gizli bölmelerine ulaşmaya yönelik çalışmalarını görüntüledi.

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Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor.

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Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

"Yer altı katlarının elektronik kapıları açılmalı"

Suriye Sivil Savunması, Şam'da devrilen Esed rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanların, cezaevinin yer altı hücrelerinde de tutulanların bulunduğuna yönelik ifadelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

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Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya hapishanesi görüntülendi! "Gizli bölme" iddiaları araştırılıyor

Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, X'ten yaptığı açıklamada, Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini, bu ekiplere hapishanenin düzenine hakim 2 rehberin yardımcı olduğunu kaydetti.

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