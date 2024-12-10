Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, 29 Aralık'taki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü’nde 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde eski yöneticilerden Serdal Adalı, başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylığını ilan eden Adalı, Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı krizlere dikkat çekerek, "Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Adalı, siyah-beyazlı kulübün 121 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş olayların yaşandığını belirttiği açıklamasında, kulübün içinde bulunduğu duruma ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Beşiktaş camiasının büyük bir krize tanıklık ettiğini ifade eden Adalı, şunları söyledi:

"Türk sporunun öncüsü, göz bebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaş'ımıza bugünleri yaşatanlar, 'Biz beceremedik, özür dileriz.' demek yerine bu yüce makama tekrar aday olmaktadırlar. Problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz."

Adalı, mevcut yönetime ve tekrar göreve talip olanlara yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Sorumlular önce yapılanların hesabını vermelidir. Beşiktaş'ımızın daha fazla zarar görmesine izin veremeyiz. Beşiktaş’ımız için radikal adımlar atılmalı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsenmelidir" dedi.

Başkanlık için adaylığını resmen duyuran Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak adına detaylı bir yol haritası hazırladığını belirtti. "29 Aralık’taki genel kurulda Beşiktaş başkanlık makamına adayım. Beşiktaş’ımızı hak ettiği yere taşıyacak, camiamızı yeniden gururlandıracak bir yönetim anlayışıyla göreve talibim. Geleceğe dair yol haritamızı 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Adalı’nın açıklaması, olağanüstü seçim öncesinde Beşiktaş camiasında geniş yankı uyandırdı. Kulüp, son yıllarda hem mali hem de sportif anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti. Adalı’nın "problemi yaratanlarla çözemezsiniz" vurgusu, mevcut yönetim ve diğer adaylara yönelik sert bir eleştiri olarak değerlendirildi.