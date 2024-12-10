Türkiye’nin kasım ayı petrol üretiminde rekor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kasım ayında petrol üretimini 3 milyon 425 bin varille rekor seviyeye çıkardığını açıkladı. Üretimin yarısı Gabar’dan sağlanırken, günlük kapasite 61 bin varili aştı.

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Türkiye, enerji sektöründe tarihi bir başarıya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler programında yaptığı açıklamada, kasım ayında 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretildiğini duyurdu. Bu rakam, Türkiye’nin petrol üretiminde ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin petrol üretimindeki bu tarihi başarısında Gabar bölgesinin kritik bir rol oynadığını belirtti. Gabar’daki günlük üretim kapasitesinin 61 bin varili aştığını ifade eden Bayraktar, toplam üretimin yarısının bu bölgeden sağlandığını açıkladı. Bölgedeki sondaj faaliyetlerinin artırılması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle daha yüksek rakamlara ulaşılması hedefleniyor.

"Gabar’da sağlanan bu başarı, yerli ve millî enerji politikamızın bir sonucudur. Bölgede yapılan yatırımlar ve teknolojik yeniliklerle birlikte, Türkiye’nin petrol üretiminde sürdürülebilir bir büyüme sağlanacaktır" diyen Bayraktar, yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sadece yurtiçi değil, yurtdışında da önemli yatırımlar planladığını söyledi. TPAO, Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika gibi enerji potansiyeli yüksek bölgelerde uluslararası ortaklıklarla yeni petrol ve doğalgaz yatırımları yapmayı hedefliyor. Bu yatırımların, Türkiye’nin enerji sektöründe küresel bir aktör olma yolunda önemli adımlar atmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Bayraktar, “Global iş birlikleriyle Türkiye’nin enerji sektöründeki gücünü artırmak istiyoruz. Bu yatırımlar sadece petrol ve doğalgaz üretimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji arz güvenliğimizi de güçlendirecek” dedi.