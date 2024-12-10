Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin sürecin devam ettiğini dile getirdi. Tunç, "Başvuru değerlendiriliyor. Uygun bir gün belirleyeceğiz." dedi.

Abone ol

DEM Parti’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru süreci devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre 26 Kasım'da verilen dilekçeye ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başvuruyu aldıklarını vurgulayarak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Tunç, "Uygun bir gün belirleyeceğiz." dedi.

DEM Parti'nin başvuru süreci

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.