Acun Ilıcalı'dan Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e sert yanıt: Şike imasında bulunan şerefsizdir

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Fenerbahçe için şike imasında bulunduğunu öne sürerek, sert tepki gösterdi.

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Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın rakip oyuncu Rey Manaj'ın sert darbesi nedeniyle sakatlanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Hiç kimsenin yaralanmasını ve üzülmesini istemeyiz. Ancak bizim futbolcularımız Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, karşı camianın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz hakem hatası lehimize olduğunda da söylüyoruz. Her zaman bu duruşumuz devam edecek. Adalet istiyoruz. Galatasaraylı hadsiz yöneticinin kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra bizim kulübümüzü hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması... Bu oyuncu, geçen sezon kendisini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. Yeni projeye göre aynı oyuncu bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynamamış. Sonra da kalkmış ve bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Sorsan konuşmaya gelmez. 'Vahim duyumlar var'. Duyum ne? Söyleyen yok."

"İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler"

Metin Öztürk'ün suçlamaları üzerine Acun Ilıcalı, 'Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter' ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, ' Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun! İnşallah bu çirkinlikle biter. Bizim rakiple ilgili eleştirilerimize bakın, rakibin bize suçlamalarına bakın. Kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum, kendi aranızda bir toplantı yapın. Böyle abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin!' dedi.

"Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça"

Galatasaray Kulübüne çağrıda bulunan Ilıcalı, "Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız.' diyorsunuz. Biz 'Burada böyle problem var ve adalet istiyoruz.' diyoruz, siz çıkmışsınız 'Yalı'da buluşuyorsunuz, yapı var.' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, 'Yazıklar olsun.' diyoruz." şeklinde konuştu.