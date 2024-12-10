Osman Aşkın Bak: Türkiye futbolda önemli başarılar elde edecek güçte!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

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Osman Aşkın Bak, Türk sporunun geleceği ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin futbolda önemli başarıları elde edecek güçte olduğuna inandığını belirterek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen projelerle birlikte Türkiye'de spor devrimi yaşandığını açıklayan Bakan Bak, "Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz. Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Statları ve tesisleri yapmayı sürdürüyoruz. Birçok uluslararası organizasyonu başarıyla düzenledik. Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız. Antrenörlerimizin daha kaliteli eğitime ihtiyacı var. Özellikle futbol kulüplerinin altyapıya yatırım yapması lazım." şeklinde konuştu.