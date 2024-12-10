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Abdullah Gül'den 'İsrail' mesajı: Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez

Abdullah Gül'den 'İsrail' mesajı: Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Suriye'yi hedef alan askeri operasyonlarına tepki göstererek, "İsrail kara kuvvetlerinin Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez. Bölgedeki hassas durumdan faydalanılmasına izin verilmemeli" dedi.

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Ortadoğu’da sular durulmuyor. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın ardından Esad rejiminin gücünü kaybetmesi, ülkede tansiyonun düşmesini sağlamadı. Aksine, İsrail’in Suriye topraklarını hedef alan askeri operasyonları bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirdi. İsrail’in Golan Tepeleri üzerinden Suriye topraklarına yönelik askeri müdahaleleri, hava saldırıları ve kara kuvvetlerinin sınıra yakın bölgelerdeki hareketliliği, uluslararası arenada endişelere yol açıyor.

İsrail bugüne kadar Suriye’de 300’den fazla hedefi vurdu. Bununla yetinmeyen İsrail ordusu, tank birlikleriyle Şam’a kadar ilerledi. ABD tarafından İsrail’in bu hamlesinin “geçici bir durum” olduğu belirtilse de, uluslararası kamuoyu İsrail’in Suriye’deki bu agresif tutumuna karşı nasıl bir yanıt verileceği konusunda ciddi bir belirsizlik yaşıyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail’in Suriye’deki askeri hamlelerine ilişkin bir açıklama yaptı. İngilizce olarak kaleme aldığı mesajında Gül, İsrail’in Suriye’ye yönelik girişimlerini kınadı ve bölgedeki gerginliğin daha da artmaması için uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulundu.

“İsrail kara kuvvetlerinin Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez” diyen Gül, Suriye’deki durumun hala son derece hassas olduğunu vurguladı. Gül, İsrail’in bu durumdan faydalanarak bölgedeki etkinliğini artırmaya çalıştığını ifade etti ve ABD’yi İsrail’in bu hamlelerini durdurma konusunda aktif bir rol üstlenmeye davet etti.

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