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Kremlin: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait

Kremlin: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşü sonrası Orta Doğu'daki askeri etkileri değerlendirdi ve "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bölgenin nihai biçimini tahmin etmek zor." dedi. Esad'ın görevden ayrılma kararının kişisel olduğunu belirten Peskov, Rusya'nın bölge ülkeleriyle iş birliğini sürdüreceğini vurguladı. Ukrayna ile ilgili ise, "Operasyon, hedeflere ulaşılınca sona erecek. Şu an müzakere süreci yok." ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı.

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle birlikte sığınan Beşşar Esad'in görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" sorusuna ilişkin Peskov, "Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum." dedi.

Rusya'nın, Esad'ın gitmesinin ardından Orta Doğu'daki askeri etkisinin korunmasıyla ilgili bir endişesi olup olmadığına dair soruya ise Peskov şu yanıtı verdi:

"Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor."

Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'daki diğer ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü belirterek, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlama ihtimali hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek."

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