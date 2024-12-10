BIST 10.099
DOLAR 34,84
EURO 36,63
ALTIN 3.008,87
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni ile kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni ile kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
DMM'den Türk bayrağı ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Türk bayrağı ile ilgili iddialara yalanlama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti! İkinci toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti! İkinci toplantı ne zaman?
Kremlin: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait
Kremlin: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı: DMM'den sert açıklama!
Türk bayrağına karşı iftiralar gerçek dışı: DMM'den sert açıklama!
Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Gül'den 'İsrail' mesajı: Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez
Abdullah Gül'den 'İsrail' mesajı: Suriye topraklarına girmesi kabul edilemez
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Türk Hava Yolları ocak kasım dönemi yolcu sayısını açıkladı
Türk Hava Yolları ocak kasım dönemi yolcu sayısını açıkladı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyonu aştı
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyonu aştı