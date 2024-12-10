Esad türk hava sahasını kullanmadı

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'in ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı duyuruldu.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile çökertildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler, uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da tarihi ilerleyişlerini başlatarak Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimine son verdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin yankıları sürerken Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla birlikte dikkat çeken birçok açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Beşşar Esed'in ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

İddialar sonrası resmi kaynaklardan beklenen açıklama geldi.

TÜRK HAVA SAHASININ İZNE TABİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı aktarıldı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esed'i Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı bildirildi.