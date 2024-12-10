Netanyahu Suriye'deki muhalifleri tehdit etti: Bedel ödeteceğiz!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini deviren grupları tehdit etti. Netanyahu, "Baas rejimini devirenler İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse ağır bedel ödeteceğiz" dedi.

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Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı.

Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etti.

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

'İRAN'IN SURİYE'DE YERLEŞMESİNE İZİN VERİRLERSE SERT BİR KARŞILIK VERECEĞİZ, AĞIR BEDEL ÖDETECEĞİZ'

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.