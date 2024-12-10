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Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Endişelerini kabul ediyoruz

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Endişelerini kabul ediyoruz

ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini" kabul ettiklerini bildirdi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye'nin “vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına” sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin “yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını” vurguladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, “Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG/PKK'YA DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ 

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, “ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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