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Kamyondan fırlayan teker durakta bekleyen genç kıza çarptı

Kamyondan fırlayan teker durakta bekleyen genç kıza çarptı

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyondan fırlayan teker, otobüs durağında bekleyen genç kızın yaralanmasına sebep oldu.

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Bafra'dan Çorum'a yaş sebze taşıyan Selçuk Kabakçı yönetimindeki kamyonun arka lastiği, Yenimahalle Mahallesi Atakent Cami yakınlarında yerinden fırlayarak önce trafik direğine daha sonra da otobüs durağında bekleyen 27 yaşındaki Feyzanur Katar'a çarptı.

Teker, olay yerinden o sırada geçen başka bir kamyona çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüs durağındaki camlar kırıldı genç kız yaralandı.

Katar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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