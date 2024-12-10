BIST 10.099
DOLAR 34,84
EURO 36,72
ALTIN 3.014,98
HABER /  DÜNYA

Antony Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecek

Antony Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Suriye'deki hükümeti tanıyacaklarını ve tam destek vereceklerini duyurdu. Blinken, "Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir." dedi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'deki son durumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki hükümeti tanıyacaklarını duyurdu.

'ABD, SURİYE HÜKÜMETİNİ TANIYACAK VE TAM DESTEK VERECEK'

Suriye’deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Blinken, "Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır. ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki geçiş sürecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararındaki ilkelere uygun, uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre olması gerektiğini belirterek, ülkedeki yeni siyasi denklemin mezhep temelli olmayan bir yönetimle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Blinken, geçiş süreci ve yeni hükümetin, azınlık haklarına saygı göstermesi, Suriye’nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlemesi, kimyasal veya biyolojik silah stoklarının güvenli şekilde imha edilmesi konusundaki taahhütlere sadık kalması çağrısı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti
Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor
Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor
Netanyahu Suriye'deki muhalifleri tehdit etti: Bedel ödeteceğiz!
Netanyahu Suriye'deki muhalifleri tehdit etti: Bedel ödeteceğiz!
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Endişelerini kabul ediyoruz
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Endişelerini kabul ediyoruz
Rey Manaj-Barış Alper pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı
Rey Manaj-Barış Alper pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'den Türkiye'ye ziyaret
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'den Türkiye'ye ziyaret
Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
Mourinho Athletic Bilbao maçı öncesi konuştu: İki kardeş çok tehlikeliler!
Mourinho Athletic Bilbao maçı öncesi konuştu: İki kardeş çok tehlikeliler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu
MİT'ten Kamışlı'da PKK'ya operasyon! İmha edildi
MİT'ten Kamışlı'da PKK'ya operasyon! İmha edildi
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na çağrı! 'Gereğini yap'
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na çağrı! 'Gereğini yap'
Esad türk hava sahasını kullanmadı
Esad türk hava sahasını kullanmadı