Antony Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Suriye'deki hükümeti tanıyacaklarını ve tam destek vereceklerini duyurdu. Blinken, "Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'deki son durumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki hükümeti tanıyacaklarını duyurdu.

'ABD, SURİYE HÜKÜMETİNİ TANIYACAK VE TAM DESTEK VERECEK'

Suriye’deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Blinken, "Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır. ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki geçiş sürecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararındaki ilkelere uygun, uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre olması gerektiğini belirterek, ülkedeki yeni siyasi denklemin mezhep temelli olmayan bir yönetimle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Blinken, geçiş süreci ve yeni hükümetin, azınlık haklarına saygı göstermesi, Suriye’nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlemesi, kimyasal veya biyolojik silah stoklarının güvenli şekilde imha edilmesi konusundaki taahhütlere sadık kalması çağrısı yaptı.