Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi

Suriye'de milli güçler, PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden temizleyerek kontrolü sağladı. Valilik binasından görüntüler paylaşılırken, bölge halkı ve milli güçler zaferi kutladı.Abone ol
Suriye'de milli güçler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Suriye'de milli güçlerin ilerleyişi sürüyor. Milli güçler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Devrimciler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve milli güçler kutlama yaptı.