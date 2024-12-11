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Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi

Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi

Suriye'de milli güçler, PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden temizleyerek kontrolü sağladı. Valilik binasından görüntüler paylaşılırken, bölge halkı ve milli güçler zaferi kutladı.

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Suriye'de milli güçler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Suriye'de milli güçlerin ilerleyişi sürüyor. Milli güçler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.

Devrimciler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve milli güçler kutlama yaptı.

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