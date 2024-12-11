BIST 10.099
DOLAR 34,87
EURO 36,73
ALTIN 3.005,85
HABER /  DÜNYA

HTŞ iddiası! Amerikan NBC News kanalı duyurdu

HTŞ iddiası! Amerikan NBC News kanalı duyurdu

ABD yönetiminin, "Suriye'deki yeni yönetimle" çalışabilmek için halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarmanın yollarını değerlendirdiği ileri sürüldü.

Abone ol

Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, HTŞ'nin durumuna ilişkin olası senaryolar üzerinde çalışıyor.

Habere göre, ABD yönetimi, halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ'nin bu listeden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapıyor.

Açıklama yapan yetkililerden biri HTŞ'nin terör listesinden "yakında" çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili henüz değerlendirme sürecinin ilk aşamasında olunduğunu belirtti.

Yetkililer, bu adımın amacının, ABD'nin ve diğer ülkelerin "Suriye'deki yeni yönetimle" rahat bir şekilde çalışabilmelerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili son açıklamasında, şu anda HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir politika değişikliğinin olmadığını kaydetmişti.

ABD, 2018'de HTŞ'yi yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
Muhabir:Hakan Çopur

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi
Sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihara teşebbüs etti
Sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihara teşebbüs etti
Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu
Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu
HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi
HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi
Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi
Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi
Filistin, UEFA ve FIFA'ya isyan etti!
Filistin, UEFA ve FIFA'ya isyan etti!
İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti
İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Kamyondan fırlayan teker durakta bekleyen genç kıza çarptı
Kamyondan fırlayan teker durakta bekleyen genç kıza çarptı
Antony Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecek
Antony Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti
Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor
Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor