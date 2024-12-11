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Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı. İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.

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Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0

Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5

Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3

Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0

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