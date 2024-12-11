Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği listede ne var? Abdulkadir Selvi yazdı

Abdoulkadir Selvi, Suriye'de tüm askeri üsleri nokta atışı vuran İsrail'in bu bilgileri kaçışına yardım karşılığı Esad'ın İsrail'e verdiğini yazdı.

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Suriye'de tüm askeri üsleri Esad'ın kaçışının ardandan günlerdir nokta atışı vuran İsrail'in bu bilgiyi nereden aldığı merak konusu oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı bir iddiayı bugünkü yazısında böyle paylaştı:

"Peki İsrail nereleri vuruyor? İsrail, rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vuruyor. Suriye muhalefeti 13 yıldır rejimle savaş halinde. Suriyeli muhalefetinin içinde Suriye ordusunda, istihbaratında görev yapmış komutanlar var. Ama İsrail’in vurduğu silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerleri Suriyeli muhalefet bile bilmiyor. Peki İsrail bunu nereden biliyor?

Listeyi Esad vermiş

Diyeceksiniz ki İsrail, istihbarat devleti. Öyle değil. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Esed kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail’e vermiş. İsrail bu güvenceyi aldıktan sonra Esed’in kaçışına izin vermiş. Esed kaçarken ülkesini bir kez daha satmış."