BIST 10.099
DOLAR 34,87
EURO 36,73
ALTIN 3.017,64
HABER /  MEDYA

Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği listede ne var? Abdulkadir Selvi yazdı

Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği listede ne var? Abdulkadir Selvi yazdı

Abdoulkadir Selvi, Suriye'de tüm askeri üsleri nokta atışı vuran İsrail'in bu bilgileri kaçışına yardım karşılığı Esad'ın İsrail'e verdiğini yazdı.

Abone ol

Suriye'de tüm askeri üsleri Esad'ın kaçışının ardandan günlerdir nokta atışı vuran İsrail'in bu bilgiyi nereden aldığı merak konusu oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı bir iddiayı bugünkü yazısında böyle paylaştı:

"Peki İsrail nereleri vuruyor?  İsrail, rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vuruyor. Suriye muhalefeti 13 yıldır rejimle savaş halinde. Suriyeli muhalefetinin içinde Suriye ordusunda, istihbaratında görev yapmış komutanlar var. Ama İsrail’in vurduğu silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerleri Suriyeli muhalefet bile bilmiyor. Peki İsrail bunu nereden biliyor?

Listeyi Esad vermiş

Diyeceksiniz ki İsrail, istihbarat devleti. Öyle değil. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Esed kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail’e vermiş. İsrail bu güvenceyi aldıktan sonra Esed’in kaçışına izin vermiş. Esed kaçarken ülkesini bir kez daha satmış."

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş
Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş
ABD’li Generalden Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti
ABD’li Generalden Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti
AK Parti kulislerinden asgari ücret kulisi! Erdoğan ve Şimşek'i ikna etmeye çalışıyorlar
AK Parti kulislerinden asgari ücret kulisi! Erdoğan ve Şimşek'i ikna etmeye çalışıyorlar
Bakan Yerlikaya: "Siberağ-11" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: "Siberağ-11" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerine dikkat!
Huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerine dikkat!
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
HTŞ iddiası! Amerikan NBC News kanalı duyurdu
HTŞ iddiası! Amerikan NBC News kanalı duyurdu
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi
Sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihara teşebbüs etti
Sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihara teşebbüs etti
Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu
Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Bayern gol olup yağdı Real Madrid yarışa tutundu
HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi
HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi
Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi
Suriye'de bir bölge daha PKK'dan temizlendi