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İstanbul'da bir koca dehşet saçtı! Eşini öldürüp üvey oğlunu yaraladı meğer 1 ay önce...

İstanbul'da bir koca dehşet saçtı! Eşini öldürüp üvey oğlunu yaraladı meğer 1 ay önce...

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren, üvey oğlunu da yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, şüpheli M.E.A. saat 03.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde boşanma aşamasındaki eşi M.A'yı bıçakladı. Bu sırada şüpheliye müdahale eden M.A'nın oğlu B.K. da bıçakla yaralandı.

M.E.A. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, oğlu B.K. ise tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, M.E.A'yı Küçükçekmece Gölü mevkisinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

Şüpheli M.E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 1 ay önce Küçükçekmece Kanarya sahilinde silahla intihar girişiminde bulunan şüpheli M.E.A'nın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekiplerince ikna edildiği öğrenildi.

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