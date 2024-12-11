Rojin Kabaiş soruşturmasında olay detay! 2 farklı erkek DNA'sı tespit edildi

Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında otopside 5 adet tırnak ve 79 adet numune alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. İşte tüm detaylar...

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Van​ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasından 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendiriyor.

Ölüm nedeni 'suda boğulma'

Ön inceleme otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmazken, Jandarma Kriminal Başkanlığında kıyafet numunelerinde yapılan incelemede de şüpheli (sperm veya meni) bir durum tespit edilmedi. Adli Tıp raporunda, darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmadığı, travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, toksik madde bulunmadığı, cinsel bölgesinden alınan doku örneklerinde sperm ve farklı DNA profili tespit edilmediği, cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi. Raporda Rojin'in ölümünün 'suda boğulma' sonucu gerçekleştiği ancak olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

2 farklı erkek DNA'sı tespit edildi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendiriyor. Ancak başsavcılık bu görüşe rağmen söz konusu DNA örneklerinin kime ait olduğunu belirlemek için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.