PKK Suriye'den kovuluyor ABD paniğe kapıldı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye'deki taşeronu YPG'nin sahada geri çekilmesi ABD yönetimini telaşlandırdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Abone ol

Terör örgütü YPG'ye karşı Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ilerleyişi ABD'yi paniğe sevk etti.

Münbiç'i ele geçiren SMO, hedefi Rakka olarak belirledi. Birliklerin Karakozak'ta bulunan Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştıkları belirtiliyor.

Ocak ayında görevi Trump'a devredecek olan Biden yönetimi, Suriye'deki yeni gelişmeler sonrası Ankara ile yakın temasa geçiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Blinken, mevkidaış Hakan Fidan ile görüşecek. Her iki isim de Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

ABD'den YPG'ye desteğe devam mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün akşam telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savunmuştu.

Petrol bölgesi Deyrizor'un merkezi YPG'den alındı

Rejim karşıtı muhalifler ve Arap aşiretler, geçtiğimiz günlerde başlattıkları operasyonla PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor merkezini dün itibarıyla terör örgütünden kurtardı. Devrimciler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve milli güçler kutlama yapmıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.