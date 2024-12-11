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Altın fiyatlarında yükseliş tam gaz! Yatırımcının yapması gereken tek şey kaldı.. İslam Memiş açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarında yükseliş tam gaz! Yatırımcının yapması gereken tek şey kaldı.. İslam Memiş açıkladı

Güvenli liman altında hareketlilik devam ediyor. Fiyatlar yakından takip edilirken gram altın 3 bin lira seviyesini aştı. Yatırımcı ne yapmalı? İşte son durum...

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.

Analistler, temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtiyor.

Öte yandan, Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Dolar ve Euro'da günün rakamları

Dolar/TL 34,8710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7030'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,4790'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 106,5 seviyesinde bulunuyor.

İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirme

Finans analisti İslam Memiş, gram altın için kritik uyarılarda bulundu. Youtube hesabından bir video paylaşarak yatırım araçlarını değerlendiren Memiş şunları kaydetti:

Gram altında 2980-3080 lira aralığını takip edeceğiz. Dolar kurunda tekrar yukarı yönlü hareketler yaşanırsa gram altın tarafı cılız kalır, geri çekilmelere dikkat etmekte fayda var.

Gram altın yatırımcısı varlıklarına sahip çıkacak, yapabileceği hiçbir şey yok. Tek yapacağı düştükçe alıp kenara koymak. Dikkat et, hamle yapma. Elinden parayı alırlar. Elindeki varlıklara sahip çıkmaya devam et.

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