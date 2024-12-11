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Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin önceliğinin istikrarı sağlamak ve temel hizmetlerin sunulması olacağı bildirildi.

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Suriye Haber Ajansı (SANA) haberine göre, İdlib bölgesinde görev yapan sivil yönetimin başında olan Muhammed el-Beşir, rejimin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Mart 2025'e kadar işbaşında olacağını açıkladı.

Çöken Baas rejiminin son Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ve hükümetiyle bir araya gelen Beşir, kurulan geçici yönetime bu sürede başkanlık edecek.

Beşir, geçici yönetimin güvenliğin sağlanması, istikrarının korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceğini söyledi.

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