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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor. Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Jandarma ekipleri, kapıdaki yoğunluğu önlemek adına sınıra yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ayrı bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, AA muhabirine, memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi.Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi.

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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor! "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye"

Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi.

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