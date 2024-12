Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi!

Türkiye'nin 2024 yılında en çok konuştuğu konulardan biri de gıdadaki skandal oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı markaları da ürünleri de tek tek ifşaladı. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Şimdi o listeye bir köfte markası daha girdi. Sakıncalı listede yer alan marka müşterilerine bakın ne yedirmiş...

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından gıdadaki sakıncalı ürünleri internet sitesinden paylaşmaya devam ediyor. Sürekli güncellenen listede markaların vatandaşlara yedirdikleri her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Köfte Yusuf kriziyle geniş kitlelere yayılan skandala bir marka daha katıldı.

İki liste yakından takip ediliyor

Bakanlık internet sitesinden 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' ve 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' başlığı adı altında marketler satılan ürünlerdeki katkı maddelerini paylaşıyor. Listeye ise günden güne yeni markalar ekleniyor. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu markaları kamuoyu yakından takip etmeye devam ediyor.

Köfteye bakın ne koymuşlar?

Yenilenen listeye bir köfte markası daha girdi. Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi kendine listede yer buldu. Taklit ve Tağşiş yapılan gıdalar listesine giren markanın haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.

Aynı listeye bir de et döner markası girdi. Adana Yasin Poyraz markasının et dönerinde ise deri dokusu ve kanatlı et tespit edildi.

Köfteci Yusuf olayı gündem olmuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu listesi en çok Köfte Yusuf olayından sonra konuşulmuştu. Köfteci Yusuf'un iki şubesinde domuz etine rastlanmıştı. Ürün hem Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' hem de 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesine girmişti. Yakından takip edilen olayda bazı vatandaşlar da Köfteci Yusuf'a sahip çıkarak 'kumpas' iddiasında bulunmuşu.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli gördükleri gıdaların tespiti halinde ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunması gerektiğini vurgulamıştı.