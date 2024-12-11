BIST 10.037
DOLAR 34,86
EURO 36,62
ALTIN 3.021,50
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta kadro belli oldu! O isimler listede yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta kadro belli oldu! O isimler listede yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'de Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe’den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır." bilgisi verildi.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesine koyduğu Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

Takım, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçı için bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e gidecek.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi!
Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi!
Suriye'deki işgalini gittikçe artıran İsrail'in esas planını İlber Ortaylı açıkladı!
Suriye'deki işgalini gittikçe artıran İsrail'in esas planını İlber Ortaylı açıkladı!
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?
Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?
İkinci el kasım ayı satışları belli oldu dizel araçlar uzak ara önde
İkinci el kasım ayı satışları belli oldu dizel araçlar uzak ara önde
100 liralık banknot kalkıyor mu? ATM'ler köklü değişime hazırlanıyor
100 liralık banknot kalkıyor mu? ATM'ler köklü değişime hazırlanıyor
Altın fiyatlarında yükseliş tam gaz! Yatırımcının yapması gereken tek şey kaldı.. İslam Memiş açıkladı
Altın fiyatlarında yükseliş tam gaz! Yatırımcının yapması gereken tek şey kaldı.. İslam Memiş açıkladı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
Kraliçe 2. Elizabeth gerçeği ortaya çıktı meğer İsraillileri...
Kraliçe 2. Elizabeth gerçeği ortaya çıktı meğer İsraillileri...
Çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Poşete koyup ağzını bağlamışlar
Çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Poşete koyup ağzını bağlamışlar