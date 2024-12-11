İran dini lideri Hamaney'den Esed'in devrilmesi sonrası ilk açıklama

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Hamaney, Esed'in düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu ve kanıtlarla konuştuğunu söyledi.

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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Esed'in Suriye'den kaçışının ardından ilk kez konuştu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, "Esed'in düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu" öne sürdü.

"Kanıtlarımız var"

İran'ın dini lideri "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor" şeklinde konuştu.