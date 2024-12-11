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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Lütfü Savaş'ı CHP'den ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Lütfü Savaş'ı CHP'den ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), parti yönetimini DEM'e yakınlaşmakla eleştiren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verdi.

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CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

"Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul" demişti

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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